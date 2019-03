Une aide mal perçu par le peuple guinéen

Le ministre Bouréma Condé a exécuté une décision plutôt étrange de la part d’Alpha Condé.

Le Général Bouréma Condé s’est rendu à Kaléyiré dans la préfecture de Forécariah pour offrir des vivres à des réfugiés sierra-léonais! Sur instruction du Président Alpha Condé et du premier ministre Kassory Fofana, Bouréma Condé a apporté un « soutien moral » aux 983 réfugiés léonais auxquels il a remis 20 tonnes de riz et 30 millions de francs guinéens. Le ministre Condé a échangé avec des autorités léonaises pour organiser le retour de ces réfugiés dans leur pays. Si cet acte humanitaire envers les réfugiés léonais est salué par certains, il intervient dans un climat de désolation quand on sait que plusieurs familles guinéennes sont abandonnées et livrées à elles-mêmes dans le quartier Kaporo-rails à Conakry.

Malgré l’appel à l’aide des habitants déguerpis, le président Alpha Condé a promis de poursuivre l’opération de récupération de cette zone réservée de l’Etat « sans état d’âme ». A noter que plusieurs citoyens ont récemment offert des parcelles dans la préfecture de coyah pour venir en aide aux habitants de Kaporo-rails.