Une banque marocaine lance une campagne pour réaffirmer son «ADN africain»

La Banque Atlantique du Groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc a lancé une nouvelle campagne institutionnelle dénommée « L’Afrique et nous » pour réaffirmer sa «singularité et son ADN africain», rapporte un communiqué transmis à APA, vendredi.Cette nouvelle campagne institutionnelle a été dévoilée le 12 avril dernier au Mali. «Ce lancement officiel est intervenu au Mali, en marge du Forum Economique au cours duquel, la BCP a annoncé plusieurs initiatives inédites notamment au profit des écosystèmes agricoles et miniers, du secteur privé ou encore de la microfinance et du mobile banking », ajoute le texte.

« L’Afrique en nous» exprime «la volonté de Banque Atlantique, présente dans les 8 pays de l’espace UEMAO, de s’engager localement pour accompagner activement l’inclusion sociale et financière, moteur d’une croissance durable et inclusive », explique le texte.

La campagne met en scène une entrepreneure, un dirigeant d’entreprise, un africain du monde (diaspora), et une famille qui font part de leurs (insight) motivations, attentes et vécu. La réponse de la marque est justement formulée et vient soutenir toutes les motivations afin de donner du sens à leurs aspirations.

De l’avis des initiateurs, cette expression « implique également que Banque Atlantique est un vrai partenaire financier privilégié des politiques publiques et sectorielles, qui propose aussi des solutions innovantes et adaptées aux projets de vie.

Sa gamme de produits et de services, répond d’une manière ciblée aux besoins de l’économie des pays, de la Grande entreprise, de la Startup, en passant par les PME et les ménages.

La Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone de l’Union économique et monétaire ouest Africaine (UEMOA ) en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de l’espace ouest africain que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.