Une candidate au Bac accouche et revient composer quelques minutes plus tard

Fatoumata Kourouma explique : « J’étais heureuse d’avoir mis au monde un petit garçon, mais angoissée de rater l’examen. (…) J’ai fait une toilette rapide et j’ai filé en salle d’examen, au grand étonnement du personnel médical, de ma famille et de tout le monde au centre d’examen ». Et à la grande surprise de tous, elle est de retour en salle d’examen à 09h10 pour reprendre l’épreuve de physique. Elle a ensuite passé toute la journée au centre d’examen pour composer aux autres épreuves du bac. Son mari, un caporal-chef de la gendarmerie, est heureux et ne fait que raconter cette histoire insolite à tout le monde, explique un proche de la famille.