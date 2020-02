Une députée pro-Soro retourne au RHDP, les autres cadres appelés à la résilience

Le groupe parlementaire Rassemblement qui regroupe des députés proches de Guillaume Soro, l’ex-président du parlement ivoirien, a appelé vendredi ses cadres à faire preuve de résilience en ces «moments troubles» après l’annonce du retour au Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel) de sa présidente Trazéré Célestine.« Ce jour 21 février 2020, le groupe parlementaire Rassemblement apprend par voie de presse le départ de son ex-présidente Trazéré Célestine vers d’autres horizons… Il appelle le reste de ses membres et l’ensemble des membres de Générations et peuples solidaires ( GPS), des partis politiques et mouvements de soutiens proches de M. Soro Guillaume à faire preuve de résilience et de maturité politique en ces moments troubles », a exhorté le député Issiaka Fofana, le vice-président de ce groupe parlementaire dans un communiqué transmis à APA.

Par ailleurs, le groupe parlementaire Rassemblement a appelé ses membres et l’ensemble des ivoiriens à « persévérer avec courage et détermination dans le combat combien difficile mais noble du renforcement de la démocratie, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale dans notre pays».

« Du fond de mon cœur, je demande pardon au père (Faisant allusion à Alassane Ouattara) pour que ma lampe ne s’éteigne pas dans les ténèbres. Je reviens auprès de mon papa pour lui demander pardon, pour être à ses côtés et prendre toutes ma place. Je demande pardon à mon papa pour toutes les offenses », a entre autres déclaré la députée Trazéré Célestine lors d’une cérémonie marquant son retour au RHDP, son parti d’origine qu’elle avait quitté pour se retrouver dans l’opposition avec Guillaume Soro.