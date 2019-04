Une fausse alerte à la bombe crée l’émoi au centre-ville de Dakar

Une valise aperçue à la devanture d’une grande surface a créé une peur panique ce lundi matin au centre-ville de Dakar avant que les forces de l’ordre alertées n’interviennent pour se rendre compte que l’objet suspecté ne contenait que les …habits d’un malade mental, ayant élu domicile dans le secteur.Arrivé sur les lieux pour s’enquérir de la situation, le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a peu après l’intervention des forces de l’ordre confié à la presse qu’il s’agissait d’une «fausse alerte».

« On soupçonnait que le colis contiendrait un produit dangereux. Donc, dès que l’information est remontée, les forces de l’ordre se sont déployées. Le colis a été neutralisé. On s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une fausse alerte », a notamment dit le préfet, insistant sur le fait que « les sapeurs-pompiers ont fait les vérifications d’usage» et qu’il n’y a plus « aucune inquiétude ».

Un témoin, a posté sur sa page Facebook, qu’une « centaine de policiers accompagnés de sapeurs-pompiers » sont arrivés après l’alerte donnée par plusieurs personnes croyant avoir affaire à une bombe. Toutefois, quand les démineurs ouvert la valise, « il n’y avait que des habits appartenant à un malade mental qui habite tout près », souligne l’internaute.