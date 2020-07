Une fille de 15 ans enchaînée pendant 54 jours dans une chambre porte plainte

Durant 1 mois et 3 semaines La demoiselle AC, âgée de 15 ans, a été attachée avec des chaines et cadenas durant 1 mois et 3 semaines dans la chambre de sa maman.

L’acte s’est produit dans le quartier Horé-Fello, commune urbaine de Mamou. Il a été exécuté par l’oncle paternel de la victime en complicité avec le père, qui vit à Conakry et de toute la famille, nous explique-t-on.

L’oncle et le père de mademoiselle AC, lui reprocheraient le vagabondage ; et pour la redresser, ils ont préféré l’enchaîner dans une chambre.

L’affaire a été découverte par les autorités déjà saisies du dossier. Et suite à des enquêtes menées, les autorités de Mamou ont interpellé les personnes concernées notamment la fille et sa mère.

Interrogée au commissariat central de police de Mamou, la fille physiquement affaiblie, a avoué qu’elle pouvait faire plusieurs jours sans revenir à la maison.

Sa mère, quant à elle dit que son silence est justifié par le fait que toute la famille disait que c’est elle qui poussait sa fille à faire les bêtises.

Pour l’heure l’oncle de la fille et principal exécutant de la pratique d’enchaînement est introuvable.