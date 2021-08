Une montre Casio inspirée du drapeau béninois

La multinationale japonaise a conçu cet accessoire en hommage à Rui Hachimura, Béninois d’origine et basketteur nippon évoluant dans la National Basketball Association (NBA), la ligue nord-américaine.Du haut de ses 2,03 mètres, Rui Hachimura est le premier ressortissant japonais à être pris au premier tour de la draft NBA (2019). Pour Casio, l’impact de l’ailier des Washington Wizards, avec qui elle a signé un accord de partenariat global, devrait « s’accroître à l’avenir ».

Les origines d’Hachimura, né d’une mère japonaise et d’un père béninois, sont magnifiées à travers le design de la GM-110RH, le deuxième modèle signature en collaboration avec le joueur professionnel.

« Le cadran de la montre et la boucle du bracelet de la GM-110RH sont ornés d’accents de jaune, rouge et vert qui reprennent les couleurs du drapeau national du Bénin, la terre ancestrale d’Hachimura. L’aiguille des heures jaune, l’aiguille des minutes rouge, le cadran incrusté de vert et le pont en Y sont disposés pour une visibilité optimale », indique un communiqué reçu mercredi à APA.

De plus, précise la source, la nouvelle montre est proposée non seulement avec le bracelet en uréthane noir de base, mais aussi avec un bracelet en uréthane à motif de tissu kente ouest-africain inspiré des vêtements traditionnels de la région.

Le logo « Black Samurai », surnom de Rui Hachimura, est gravé sur la plaque arrière, la boucle du bracelet et l’emballage spécial. Le symbole hachi en japonais, signifiant huit, est aussi inscrit sur la nouvelle montre. Il représente à la fois le nom et le numéro de maillot du sportif. Autant de choses qui font le bonheur du basketteur de 23 ans : « Mes racines béninoises et africaines sont très importantes pour moi », soutient Rui Hachimura.