Une plateforme interactive du Trésor public ivoirien présentée à Issia et Soubré

Suite à la mise en place de la plateforme Baobab, une application du trésor public ivoirien permettant une interactivité et le suivi en ligne des dossiers clients, la direction générale de la régie financière a engagé une campagne de sensibilisation.Dans cet élan, une mission a sillonné les villes de Issia et Soubré, dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Les villes de Issia et Soubré ont notamment accueilli la mission d’information et de sensibilisation sur la plateforme « Baobab» de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) mercredi, indique une note transmise à APA, vendredi.

L’objectif de cette campagne était de présenter aux populations les fonctionnalités et les avantages de cet outil numérique moderne et innovant pour une meilleure gestion de la relation-client du Trésor public ivoirien.

« Cet outil va régler nos problèmes, encore faut-il qu’il nous soit accessible », ont réagi sans ambages de nombreux participants interrogés au terme des rencontres. Toutefois, à Issia comme à Soubré, les opérateurs économiques ont exprimé leur satisfecit sur ce que Baobab leur offre comme services.

Pour ces derniers, ce dispositif vient résoudre la lourdeur administrative constatée dans le traitement de leurs mandats, ainsi que les plaintes et réclamations. Recueillant leurs observations, Mme Anossé Eva Carole, superviseur Baobab, a insisté sur la volonté du Trésor à offrir un service optimum aux clients.

Cette nouvelle plateforme du Trésor public, selon la délégation, vise à améliorer le taux de satisfaction des clients en leur offrant les services en toute transparence. La plateforme Baobab se veut particulièrement un outil interactif de traitement des préoccupations des usagers et de suivi en ligne de leurs dossiers.

Les clients (usagers, prestataires ou fournisseurs) ont désormais la possibilité de suivre en temps réel le statut de leurs dossiers ou mandats assignés dans les postes comptables et services du Trésor.

Baobab intègre en outre plusieurs fonctionnalités. Son système, accessible via Internet à partir des tablettes et Smartphones présente une vue de l’ensemble des services du Trésor public comprenant la page d’accueil, un formulaire libre de saisie des préoccupations, des réclamations ou de demandes d’information.

L’interface comprend également un formulaire de souscription avec réception par e-mail et sms, des paramètres de première connexion du client, ainsi qu’un espace personnel fournisseur pour visualiser en un seul endroit le statut de tous ses mandats quel que soit le poste comptable auquel les mandats sont assignés.

Le système offre par ailleurs un espace de connexion pour chaque client aux fins de visualiser les réponses apportées par les services du Trésor, de même un système de notification par e-mail et par sms. Tout le mécanisme a été expliqué aux participants.

Mme Anossé Eva Carole, superviseur Baobab, avait à ses côtés les trésoriers généraux Marcel Kouassi Koffi et Mathieu Kako, respectivement chefs des circonscriptions financières d’Issia et de Soubré, ce qui montre le déploiement de la chaîne administrative pour le succès de l’opération.