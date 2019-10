Une quarantaine d’entreprises à la semaine burkinabè de l’intelligence économique

Une quarantaine d’entreprises issues de différents pays prennent part à Ouagadougou à la Semaine burkinabè de l’intelligence économique (SBIE), a-t-on appris mardi auprès des organisateurs de la manifestation.Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), la SBIE se tient du 7 au 14 octobre 2019 et regroupe des entreprises issues du Burkina Faso, du Togo, du Maroc et de la France.

La Semaine se déroule autour du thème central : «Intelligence économique: état des lieux, défis et enjeux pour les entreprises».

Selon les organisateurs, il s’agit d’un «évènement économique majeur qui vient confirmer l’enjeu du partage de l’information et l’importance du développement des réseaux pour promouvoir les entreprises, les rendre stratégiquement plus innovantes, donc plus compétitives et attractives».

Le représentant du président de la CCI-BF, Sékou Oumarou Douambia qui s’exprimait à l’occasion du lancement de la semaine, a rappelé que la Chambre de commerce avait déjà organisé, en septembre 2011, son premier colloque international sur l’intelligence économique.

Il a précisé que c’est la deuxième fois que la CCI-BF organise un évènement de même nature, cette fois-ci sous la coupe de semaine nationale.

La manifestation se tient sous le parrainage du ministre burkinabè du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Harouna Kaboré.