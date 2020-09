Une soixantaine de familles sinistrées par les pluies diluviennes

Il a plu à torrents sur les 12 communes de Mandiana durant toute la nuit du 1er septembre. La Commune rurale de Koundian qui abrite un micro barrage agricole située à 75 km du chef-lieu a été durement touchée par l’inondation causée par les eaux de pluies.

Les districts situés en amont du barrage à savoir, Koundian, Framadia et Franidoun en ont également payé les frais. Pas de pertes en vies humaines mais des dégâts matériels importants.

Selon le maire de Koundian, Mamadi Sakho, le bilan de ces pluies diluviennes est le suivant pour les trois districts : 60 familles sinistrées ; 87 bâtiments en dur où l’eau est montée à 90cm au-dessus des soubassements; 107 cases rondes écroulées à contenu irrécupérables ; des greniers à vivres sous l’eau ; des latrines débordés qui versent les déchets dans les familles, les puits sous l’eau avec le risque d’apparition des maladies hydriques.

Pour l’heure, Koundian est coupé de tous les districts situés en amont du barrage à cause de la montée du niveau d’eau dans les marigots et rivières.

Le plus inquiétant, c’est qu’une partie du barrage a été débordée par les eaux. Les plaines aménagées et les cultures sont submergées ; chose qui représente une vive préoccupation pour les autorités locales.

Sinon les baromètres naturels auxquels les paysans se réfèrent sont en bon état cette année et annoncent une bonne récolte si les conditions météorologiques ne changent pas à la dernière minute.