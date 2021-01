USA : Diversité de genre dans le gouvernement Joe Biden

Investiture du 46e Président américain, Joe Biden, un homme novateur.

En effet, hier le président Joe Biden a été investi 46e président des États-Unis, quelques minutes après que Kamala Harris a prêté serment en tant que première femme vice-présidente. Donald Trump, quant à lui, s’est envolé pour la Floride sans assister à la cérémonie d’investiture.

C’est alors, un nouveau président et nouvelle équipe qui déposent ses valises à la maison blanche. Joe Biden, apparait pour la majorité du peuple américain et du monde d’ailleurs comme un sauveur. Car dans le film de l’élection présidentielle américaine Joe Biden est le héros et Donald Trump le méchant.

Mais si l’absence de ce dernier s’est fait remarquer, plusieurs présidents ont félicité Joe Biden pour son investiture. De plus, les présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton faisaient partie des invités. Ils étaient accompagnés de leurs épouses Michelle Obama, Laura Bush et Hillary Clinton.

Cependant, le président Joe Biden ne rentre pas dans l’histoire américaine que parce qu’il est le plus vieux président élu, mais parce qu’il a osé là où d’autres ont courbé l’échine. En effet, il a déjà annoncé les couleurs, car il se veut être un président novateur. Il avait déjà déclaré, qu’il était pour la diversité des genres puisque pour lui l’Amérique est un ensemble de culture, de personnes avec des caractéristiques différentes, donc pas d’exclusion pour une minorité.

Son gouvernement est bien la preuve, qu’il est avant-gardiste. Il est le premier Président qui a comme futur ministre des Transports, une personne homosexuelle et une première ministre transgenre adjointe de la Santé au sein de son gouvernement. Que nous réserve de plus Joe Biden, qui sans le douter vient de jouer un gros coup.