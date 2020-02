Vaches, cochons, lait, lin, fumier: tout un Salon en chiffres

« L’agriculture vous tend les bras »: le thème du 57e Salon de l’Agriculture, qui ouvre ses portes samedi, à Paris, porte de Versailles, jusqu’au 1er mars, illustre le besoin de réconciliation du monde agricole avec le public, mais aussi le besoin de bras.

L’agriculture et l’agroalimentaire en France recrutent: selon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, 70.000 postes sont non pourvus dans ce secteur.

« Job-dating » organisé par le syndicat pour attirer des jeunes vers les métiers de l’élevage, de l’agriculture ou de la transformation alimentaire, ferme pédagogique, cabinet de vétérinaire seront entre autre présents pour susciter des vocations parmi les quelque 620.000 à 650.000 visiteurs attendus au parc des Expositions.

Ils iront à la rencontre de quelque 4.000 animaux au total, dont 2.600 participeront au traditionnel Concours général agricole, qui fête cette année son 150e anniversaire.

Huit espèces seront en lice: bovins, ovins, porcins, caprins, équins, asins (ânes), chiens et chats.

Autres espèces présentes dans les allés, les volailles et lapins, et quelques animaux d’élevages du monde, parmi lesquels chameaux, dromadaires, et chèvres de Somalie. En tout, pas moins de 372 races seront représentées.

Quelque 40.000 litres de lait de vaches produits sur le salon seront récoltés en quatre fois par la laiterie Saint-Denis-de-l’Hôtel, de la région d’Orléans.

Parmi les autres « productions » du salon, environ 680 tonnes de fumier, dont 250 seront retraitées pour produire du biogaz.

Parmi les quelques évolutions de ce salon, le nouveau hall 6, qui accueillera les chevaux, déjà présents lors des éditions précédentes. Sur son toit sera installée une ferme urbaine dont l’ouverture est prévue pour le printemps prochain.

Autre nouveauté, un espace agrandi pour présenter les produits biosourcés, afin de montrer que « l’agriculture n’est pas seulement un secteur à vocation alimentaire, que ce soit pour les hommes ou les animaux, mais aussi un secteur qui peut produire des objets du quotidien », selon la directrice du SIA, Valérie Le Roy.

Cette « maison » du biosourcé sera découpée en plusieurs espaces: salle à manger, cuisine, coin cosméto et salon, « avec une pédagogie associée qui montre comment, de la matière première jusqu’au produit final, on utilise des produits agricoles ou des résidus de produits agricoles », selon Mme Le Roy.

Guitare en composite de lin, montures de lunettes à partir de coquilles d’huîtres et de moules seront notamment exposées dans un espace décoré avec de la peinture réalisée à base d’algues.

Au travers des cinq compétitions du Concours général agricole consacrées aux jeunes (vin, animaux, etc.), environ 11.000 étudiants et élèves ont concouru dans les différentes épreuves qualificatives à travers la France, depuis la rentrée de septembre. Les 800 meilleurs seront reçus au salon.