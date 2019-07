Vakartchouk: rocker, physicien et étoile montante de la politique en Ukraine

Superstar du rock et diplômé en physique qui a étudié les sciences politiques dans les prestigieuses universités américaines de Yale et Stanford, Sviatoslav Vakartchouk est aussi le leader d’un tout jeune parti qui a réussi dimanche à entrer au Parlement ukrainien.

Âgé de 44 ans, cet amateur de yoga, chanteur et leader du groupe rock Okean Elzy, très populaire en Ukraine et dans l’ex-URSS, a su faire de son mouvement baptisé Golos (Voix) l’un des surprises des législatives anticipées de dimanche.

Sa formation a obtenu 6% des suffrages, selon des sondages réalisés à la sortie des urnes, arrivant en cinquième position – un résultat impressionnant pour un parti fondé en mai.

« Les gens ont voté pour le changement et nous sommes heureux d’en faire partie », s’est félicité M. Vakartchouk. « Le parti Golos va au Parlement pour changer les règles dans la politique (…) Pour nous, l’essentiel est que l’Ukraine se rapproche de l’Europe » et intègre l’UE et l’Otan, a-t-il assuré.

Pour accentuer son image de nouvelle génération politique, sa formation a banni les députés sortants de sa liste et trié au volet ses candidats – entrepreneurs, experts, militants dont beaucoup ont fait leurs études en Occident. Leur moyenne d’âge est de 37 ans.

Pendant la campagne, le chanteur n’a pas quitté la scène, en organisant des concerts gratuits pour mobiliser ses électeurs à travers le pays.

Une stratégie similaire à celle de l’actuel chef de l’Etat, ancien comédien Volodymyr Zelensky qui misait lui aussi sur l’espoir de changement. Elu triomphalement en avril, ce dernier n’a pas fait de campagne présidentielle traditionnelle limitant les contacts avec les électeurs aux spectacles de stand up de sa troupe Kvartal 95.

– Chanteur contre comédien –

Le parti présidentiel, Serviteur du peuple, quasiment inexistant en 2018, est arrivé largement en tête des législatives avec 44% des suffrages et M. Zelensky a d’ores et déjà proposé à M. Vakartchouk des négociations en vue de composer une coalition qui nommera le gouvernement.

Pourtant, c’était M. Vakartchouk qui était largement pressenti comme candidat à la présidentielle. Malgré des appels incessants, il ne s’est finalement pas présenté et le vote a été remporté par M. Zelensky.

Ce n’est cependant pas la première entrée du chanteur au Parlement. Après avoir activement soutenu la Révolution orange pro-occidentale de 2004 en Ukraine, M. Vakartchouk a été élu député du parti de Viktor Iouchtchenko, alors président, trois ans plus tard.

Au bout d’un an à peine, il a abandonné son mandat parlementaire, se disant déçu par les intérêts cachés, selon lui, de la politique ukrainienne.

Néanmoins, M. Vakartchouk a soutenu avec passion la Révolution pro-occidentale du Maïdan en 2014, qui s’est soldée par la chute d’un président prorusse et sa fuite en Russie.

Plus de 100.000 personnes se sont ainsi rassemblées à l’époque à l’un de ses concerts gratuits destiné à remonter le moral des protestataires à l’épicentre de ce soulèvement.

Né à Moukatchevo, près de la frontière hongroise, M. Vakartchouk a grandi à Lviv, bastion nationaliste dans l’ouest de l’Ukraine, près de la Pologne.

Marchant dans les pas de son père, un universitaire et ancien ministre de l’Education, il est diplômé en physique.

Malgré une intense carrière musicale commencée dès les années 1990, il est depuis 2009 titulaire d’un doctorat en physique consacré à la supersymétrie, phénomène qui a donné le nom à l’un de ses albums.

En 2015, il a participé à un programme international à Yale puis, en 2018, a rejoint l’université de Stanford en tant que chercheur invité pour étudier les sciences politiques et le leadership.