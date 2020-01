Près d’une dizaine de véhicules ont été incendiés, par des individus non identifiés, au niveau de la Casse, Commune de Matam. Violences sauvages et provocation par des individus opérant sous les couleurs du FNDC et des éléments politiques.

Selon Guinée7.com, certains véhicules incendiés étaient en réparation, d’autres étaient destinés à la vente. Ces actes d’un autre âge, constituent une menace pour la solidarité nationale et la sécurité des hommes et de leurs biens.

Ils s’enracinent dans le pays au moment où certains acteurs Politiques pensent promouvoir le communautarisme et la violence pour croire à l’affaiblissement des autres.

Un appel sur les réseaux sociaux est une illustration de cette course forcée et insensée pour le pouvoir. Les Images insupportables des véhicules calcinés de la Casse sont illustratives de la violence des actes posés et de la cruauté des commanditaires et des exécutants de ces OP noires en Guinée.

AGP/GUINEE 7.COM