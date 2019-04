Vers la construction d’un Palais de la Culture à Conakry

Le ministre guinéen des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Bantama Sow a annoncé, lundi lors d’une conférence de presse à Conakry, la construction très « prochaine » du premier Palais de la Culture de la capitale guinéenne.« Il y a deux semaines, nous avons adressé un courrier au ministre de la ville pour qu’il nous octroie 4 hectares au centre de Koloma pour la construction du palais de la culture. C’est un défi pour nous et l’histoire retiendra que c’est au temps du président Alpha Condé qu’on a pu réaliser le palais de la jeunesse et de la culture », a-t-il expliqué

Dans le même cadre, M. Sow a déclaré que le musée de Sandarvalia sera réhabilité dans les prochains jours et que le gouvernement prévoit la construction et l’équipement de 30 maisons de la jeunesse et de la culture dont 15 à Conakry et 15 à l’intérieur du pays.