Vers le renforcement des capacités des ONG mauritaniennes dans le domaine du PCI

Le ministère de la Culture mauritanien a annoncé avoir lancé un programme de renforcement des capacités des ONG actives dans le domaine du patrimoine culturel immatériel (PCI), et ce en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).Le nouveau programme vise à renforcer les capacités des acteurs culturels évoluant dans ce domaine, a expliqué le ministère dans un communiqué, mercredi à Nouakchott.

Selon le texte, l’objectif escompté sera atteint à travers plusieurs axes dont notamment la publication de guides simplifiés dans toutes les langues nationales (arabe, puular, soninké, wolof).

Les activités planifiées dans ce cadre comprennent également la mise à disposition des matériels nécessaires à la réalisation des inventaires et à la conservation du PCI et la mise en place d’un réseau d’ONG et associations actives dans le domaine.

Il sera aussi question d’organisation d’ateliers de formation et de conférences ainsi que de création d’un site web dédié au programme.

Pour le ministère, le PCI est une composante essentielle du patrimoine culturel national alors que les principaux acteurs de sa protection et de sa mise en valeur sont les ONG et les associations actives dans le domaine.

Le communiqué a appelé les ONG, les associations intéressées et les communautés détentrices d’éléments du PCI à participer activement aux activités dudit programme.