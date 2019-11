Le Front national pour la défense entend ainsi challenger la mobilisation organisée ce jeudi pour l’accueil du président Alpha Condé.

Prévue pour le 30 octobre, la cérémonie funèbre des victimes des récentes manifestations en Guinée n’a pas pu avoir lieu. Le gouvernement a indiqué par la voix du ministre de la Santé que l’autopsie sur les corps des victimes n’était pas encore terminée. Cette décision est considérée par le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) d’ « irresponsable ».

Dans un communiqué du 30 octobre, le Fndc écrit « La scène de désolation à laquelle nous avons assisté aujourd’hui (30 octobre, ndlr) à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, témoigne du degré de cruauté et d’irresponsabilité atteint par les autorités guinéennes. Plus de deux semaines après l’assassinat sauvage des participants aux manifestations du 14, 15 et 16 octobre organisées par le Fndc, onze corps attendent d’être inhumés. Faisant exception à la tradition qui voudrait qu’un corps soit enterré sitôt après la constatation du décès, les familles des victimes ont dû patienter tout ce temps pour que soient élucidées les circonstances de la mort de leurs enfants. Croyant que leur traumatisme était sur le point de prendre fin, ces familles se sont rendues tôt le matin à la morgue de l’hôpital Ignace Deen pour procéder à la levée des corps et enterrer leurs enfants conformément au programme préalablement convenu avec la commission d’organisation des funérailles mise en place par le Fndc ».

Le collectif déplore également le non respect par les autorités des valeurs sacrées du pays « Le spectacle immoral auquel se sont livrées les autorités guinéennes est indigne d’un pays foncièrement attaché aux valeurs religieuses dans lesquelles le respect dû aux morts est sacré. Décidés à ne pas autoriser la marche funèbre préconisée par le Fndc, les autorités guinéennes ont préféré militariser tous les alentours de la morgue en refusant tout accès aux lieux, sous prétexte qu’un communiqué du Ministre de la Santé a prétendu que l’autopsie des corps n’est pas achevée. Ce communiqué du Ministère de la Santé qui est en porte-à-faux avec la procédure en vigueur a été diffusé alors que la notification de la fin de la procédure de retrait des corps avait déjà été faite, par les mêmes autorités, aux avocats des familles depuis la mi-journée d’hier, 29 octobre « , a indiqué le Fndc dans un communiqué qu’il a publié le 30 octobre 2019.

Par ailleurs, le Fndc « informe l’opinion nationale et internationale qu’il repousse la marche funèbre pour le repos des âmes de ses martyrs à une date ultérieure qui sera confirmée dès que possible ».