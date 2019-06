Vietnam: un militant écologiste condamné à 6 ans de prison pour des posts sur Facebook

Un militant écologiste vietnamien a écopé jeudi de six ans d’emprisonnement pour avoir « sapé le gouvernement » dans ses posts sur Facebook, selon la presse officielle, dernière condamnation en date dans une vague de répression visant les internautes dissidents.

Nguyen Ngoc Anh, 39 ans, a été condamné par un tribunal de la province de Ben Tre (sud du Vietnam) pour avoir « produit, disséminé ou propagé des informations et des documents visant à saper » le régime communiste, a rapporté l’agence de presse officielle Vietnam News Agency (VNA).

Selon l’accusation, Nguyen Ngoc Anh aurait appelé à des manifestations en juin et en septembre 2018. Le contenu de ses posts n’a pas été dévoilé mais ils ont été « likés » 45.000 fois et ont reçu plus de 130.000 commentaires.

D’après des défenseurs de l’environnement, M. Anh, un éleveur de crevettes, a animé un large mouvement de protestation contre une aciérie taïwanaise accusée d’avoir déversé des déchets toxiques dans des eaux vietnamiennes en 2016.

Au moins 128 personnes sont actuellement détenues pour délit d’opinion au Vietnam, dont 10% en raison de leurs activités sur les réseaux sociaux, selon un récent rapport d’Amnesty International.

Selon Amnesty, la répression contre les blogueurs et les journalistes indépendants — dans un pays où la plupart des médias sont contrôlés par le gouvernement — s’est accrue depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur la cybersécurité au début de l’année.