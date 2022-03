Vingt nouveaux engins portuaires pour Congo Terminal

Les nouveaux engins, composés de 10 tracteurs et 10 remorques, ont coûté plus de 779 millions FCFA.Ces tracteurs YT193 et RT223, de dernière génération, équipés de terminaux mobiles et connectés au système d’exploitation Navis 4, vont permettre d’augmenter les rendements des opérations au parc à conteneurs et renforcer la productivité du terminal.

L’acquisition de ses nouveaux équipements répond au plan d’investissement mis en place par Congo Terminal qui a investi à ce jour plus de 250 milliards de FCFA (400 millions d’euros) pour moderniser le terminal à conteneurs tant au niveau des infrastructures que des équipements.

« Les investissements réalisés au Port de Pointe-Noire ont permis d’accroître nos volumes et d’améliorer nos cadences. Nous poursuivons nos investissements dans l’acquisition des nouveaux équipements pour être en phase avec les volumes de plus en plus croissants auxquels nous faisons face désormais », a expliqué Anthony SAMZUN, Directeur général de Congo Terminal.

Congo Terminal attend également la livraison de deux nouveaux portiques de parc RTG d’ici la fin du 1er semestre et de deux portiques de quai STS courant 2023. Il s’agit de la sixième commande de matériels roulant depuis le début de la concession en 2009.