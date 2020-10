Violences post-électorales : le FNDC en colère après la mort de l’un de ces coordinateurs

Selon le front national pour la défense de la constitution, son coordinateur de Sonfonia gare a été tué “par balle” ce mercredi. Le mouvement anti-troisième mandat dit être à l’œuvre pour très bientôt entreprendre des actions dans ce sens.

Ci-dessous le communiqué du FNDC:

Depuis quelques heures, le FNDC suit avec la plus grande attention les derniers développements de la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays.

A cet égard, nous exprimons notre vive inquiétude et travaillons d’arrache pied pour lancer des actions d’envergure visant à empêcher un troisième mandat en République de Guinée.

D’ores et déjà, la coordination nationale du FNDC condamne fermement les dégâts matériels occasionnés et les assassinats de civils qui sont en train d’être perpétrés par les forces de défense et de sécurité au service de M.Alpha Condé. Le FNDC est révolté d’apprendre la mort par balle ce mercredi 21 octobre 2020 de Boubacar Baldé, son coordinateur à Sonfonia Gare.

Nous adressons nos condoléances à sa famille et nous nous inclinons devant la mémoire de tous disparus.

Le FNDC exprime également tout son soutien aux victimes des destructions de biens.

La coordination nationale tiendra informé, dans un bref délai, le peuple de Guinée sur la nature des actions décisives qu’elle compte lancer dans la continuité du combat engagé depuis 2019 contre le troisième mandat.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons!

Conakry, le 21 octobre 2020