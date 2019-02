Voodoo Group rachète Vibe Radio Côte d’Ivoire et Sénégal

Voodoo Group, structure spécialisée en communication et en publicité, a racheté « la totalité des parts de Vibe Radio Côte d’Ivoire et Sénégal », selon son directeur général l’Ivoirien Fabrice Sawegnon, dans un post sur les réseaux sociaux.« Heureux de vous annoncer le rachat de la totalité des parts de Vibe Radio Côte d’Ivoire et Sénégal au Groupe Lagardère ce jeudi 31 janvier 2019 à Paris », a écrit le directeur général de Voodoo Group, sur les réseaux sociaux.

Cette acquisition qui vient « renforcer l’offre média de Voodoo Group, dira-t-il, s’inscrit en droite ligne de la stratégie de développement du groupe qui envisage de devenir le 1er groupe de communication et des médias en Afrique noire francophone».

Le rachat de Vibe Radio Côte d’Ivoire et Sénégal « concrétise surtout l’ambition et l’expertise d’une jeunesse africaine créative et au travail, une jeunesse qui a foi en l’avenir de son continent », a-t-il poursuivi.

M. Sawegnon, un expert de renom dans le domaine de la publicité et de la communication veut apporter une touche et une énergie africaine. Et ce, à travers ses expériences acquises dans les grandes structures mondiales dans ce secteur.

Le publicitaire a maintes fois proposé ses services à des chefs d’Etat africains dans des campagnes présidentielles. Il offre également ses services à de grands groupes africains et européens sur le continent.