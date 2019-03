Winrock International lance le programme farmer-to-farmer

L’ONG américaine « Winrock International » a organisé ce mercredi 6 mars 2019 une rencontre d’échange sur la mise en œuvre du programme farmer-to-farmer basé à Conakry.

Farmer-to-Farmer est un programme régional financé par l’agence américain pour le développement international (USAID). Son objectif est d’apporter l’expertise américaine dans le développement économique agricole de plusieurs pays de l’Afrique de l’ouest. Ce programme qui a une durée de cinq ans consiste à faire venir des experts américains pour appuyer les organisations paysannes guinéennes et les autres pays, mais aussi appuyer les enseignants dans les institutions d’enseignements agronomiques de la Guinée dans le cadre du renforcement de leurs capacités. A l’ouverture des discutions, le directeur pays de Winrock International en Guinée a expliqué que leurs principales cibles sont les écoles nationales d’agriculture, l’institut vétérinaire de Dalaba, les organisations paysannes à travers tout le pays. Selon lui, l’objectif de cette ONG est de renforcer la capacité des étudiants et leurs formateurs dans les institutions agricoles et d’élevages du pays.

« Le programme West Africa Farmer-to-Famer a deux volets. Le premier, c’est l’appui, la formation et l’éducation agricole qui consiste à renforcer les capacités des enseignants dans les écoles nationales d’agricultures et d’élevages à l’institut de Faranah, mais aussi l’institut de Dalaba. Le deuxième volet c’est l’appui pour le développement des moyens de substances en milieu rural. Ce volet se focalise sur les femmes et les jeunes à travers tout le pays. La Guinée va recevoir en 5 ans 92 experts américains qui vont renforcer le secteur agricole en Guinée », a expliqué Ibrahima Diallo. Rappelons que Winrock a déjà initié un autre programme différent de West Africa Farmer-to-Famer. « Le programme farmer-to-farmer est un programme global de l’USAID qui existe depuis plusieurs années. Déjà pour le cas de la Guinée, Winrock vient juste de clôturer une phase de 5 ans en septembre dernier. Nous allons encore démarrer une nouvelle phase de 5 ans qui va prendre fin en septembre 2023. Il faut noter que nous avons un autre programme qu’on appelle SMARTE qui est basé à Foulayah dans Kindia, qui fait la formation des jeunes entrepreneurs agricoles », a-t-il ajouté.

Le Secrétaire Général du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle qui a participé à cet atelier a quant à lui donné l’importance de ces activités. « La problématique de l’employabilité d’aujourd’hui résulte du fait que les programmes dispensés quelquefois ne sont pas en harmonie avec les besoins du marché de l’emploi. C’est ce que nous sommes en train de corriger maintenant. Nous nous sommes dit qu’il faut se référer aux besoins des professionnels, comprendre leurs envies, leurs préoccupations pour pouvoir reprendre et reformuler notre programme de formation afin que les jeunes qui sortent soient formés en fonction des besoins du marché de l’emploi », a expliqué Michel Koivogui.