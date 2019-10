World Business Summit 2019 : plus de 300 dirigeants mondiaux à Abidjan le 31 octobre 2019

Abidjan accueille le 31 Octobre 2019 l’édition 2019 du World Business Summit, une rencontre dédiée au networking d’affaires et au lobbying, à laquelle sont attendus plus de 300 dirigeants et personnalités politiques.Cette édition de World Business Summit qui a pour thème « Entrevoir le futur de l’économie et de la globalisation» verra la participation de plusieurs speakers de rang mondial et plusieurs dirigeants locaux parmi lesquels Jacob Frenkel, président de JP Morgan Chase International et ancien Gouverneur de la Banque d’Israël.

Daniel Monehin, l’un des plus grands leaders mondiaux de la Fintech ayant notamment servi à MasterCard et à HP, est également annoncé à ces assises, de même que Eric Ouattara, vice-président du Club des dirigeants de banques et d’institution de crédit d’Afrique et directeur général de la FDH Malawi.

Nabou Fall, figure africaine incontournable de la communication et du digital, sera aussi présent, ainsi que Mike Coffi (Patron d’Ecobank Asset Management Côte d’Ivoire), Isaac Gnamba-Yao, directeur général de la Poste de Côte d’Ivoire et plus d’une dizaine de dirigeants qui interviendront en qualité de speakers.

Avec trois panels au programme sur la Fintech, le financement des entreprises et l’entrepreneuriat féminin, World Business Summit 2019 aura au menu des MasterClass sur le Leadership et le marché financier pour donner plus d’outils pratiques aux entreprises et aux dirigeants d’entreprises.

Des sessions de networking organisées et bien structurées se tiendront en marge des panels de ce World Business Summit, un évènement de lobbying et de networking organisé deux fois par an dans une des grandes capitales du monde.

World Business Summit est le premier Sommet mondial dédié au networking d’affaires et au lobbying. Il a pour but de donner des solutions d’affaires concrètes et pratiques aux dirigeants d’entreprises afin de leur permettre de tisser des relations fortes avec des décideurs et financiers de classe mondiale.