Yalemzerf Yehualaw bat le record du monde du semi-marathon

L’Éthiopienne est devenue, dimanche à Antrim (Irlande du Nord), la première femme à boucler ce parcours en 1 heure, 3 minutes et 42 tierces.Du haut de ses 22 ans, Yalemzerf Yehualaw a effacé des tablettes la Kenyane Ruth Chepngetich. Au terme d’une course haletante, l’athlète éthiopienne a affirmé avoir « travaillé toute (sa) vie » pour vivre ce moment de gloire.

« Un rêve devenu réalité » pour Yalemzerf Yehualaw qui était « frustrée » après l’échec d’Istanbul, en Turquie, où la championne avait visé le record mondial sur cette distance. Le podium du semi-marathon d’Antrim est complété par la Kenyane Vane Nyaboke (1 heure, 9 minutes et 43 tierces) et la Britannique Rose Harvey (1 heure, 10 minutes et 27 tierces).

Yalemzerf Yehualaw a fait ses débuts internationaux en 2019. Elle a déjà à son palmarès une médaille d’or remportée aux Jeux africains 2019 à Rabat (Maroc) et une médaille de bronze décrochée aux Championnats du monde de semi-marathon à Gdynia (Pologne) en 2020.