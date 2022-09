Zimbabwe : l’espérance de vie passe à 64,7 ans (rapport)

Les Zimbabwéens vivent plus longtemps qu’il y a 10 ans.Le rapport préliminaire sur la mortalité et l’orphelinat publié par l’Agence nationale des statistiques du Zimbabwe (ZIMSTAT) a montré que l’espérance de vie est passée de 60,7 à 64,7 ans entre 2012 et 2022.

« Au plus fort de la pandémie de Vih/Sida, l’espérance de vie du Zimbabwe était tombée à 44 ans en 2002. Elle avait atteint 60 ans en 2012 et se situe actuellement à 64,7 ans en 2022 », a expliqué le Directeur général de ZIMSTAT, Taguma Mahonde, lors de la présentation du rapport mardi à Harare.

Il a précisé que les femmes ont une espérance de vie plus élevée (68 ans) que les hommes qui vivent en moyenne 61,2 ans.

« L’espérance de vie à la naissance est de 64,7 ans pour les deux sexes réunis », a précisé M. Mahonde, soulignant que le recensement de la population de 2022 a établi que l’espérance de vie à la naissance est plus élevée dans les zones urbaines (65,5 ans) que dans les zones rurales (63,3 ans).