Zimbabwe : près de 8 millions de personnes confrontées à la famine (PAM)

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a mis en garde contre la faim généralisée au Zimbabwe au cours des cinq prochains mois et s’est engagé à doubler le nombre de personnes touchées par l’insécurité alimentaire dans ce pays d’Afrique australe.Le Directeur exécutif du PAM, David Beasley a déclaré dans un communiqué que plus de 7,7 millions de Zimbabwéens, soit environ la moitié de la population, sont confrontés à une grave famine et a averti que la « situation va s’empirer » dans les prochains mois.

« Avec les mauvaises pluies prévues une fois de plus avant la principale récolte d’avril, l’ampleur de la faim dans le pays va s’aggraver avant de s’améliorer », a déclaré M. Beasley.

Il a indiqué que le PAM intensifie ses opérations d’urgence déjà considérables au Zimbabwe et prévoit de doubler le nombre de personnes qu’il aide d’ici à janvier 2020 pour le porter à 4,1 millions, en fournissant des rations vitales de céréales, de légumes secs et d’huile végétale et une ration alimentaire protectrice aux enfants âgés de moins de cinq ans.

« Nous sommes plongés dans un cercle vicieux de malnutrition galopante qui frappe le plus durement les femmes et les enfants et qu’il sera difficile de briser », a déclaré le chef du PAM.

Il a toutefois révélé que l’agence des Nations Unies manquait de fonds et aurait besoin d’un soutien immédiat pour répondre aux besoins croissants des Zimbabwéens les plus durement touchés.

On estime à 293 millions de dollars américains le montant nécessaire pour l’intervention d’urgence du PAM, mais moins de 30% de ce montant a été obtenu à ce jour.

« Nous exhortons la communauté internationale à accroître le financement pour s’attaquer aux causes profondes de la faim à long terme au Zimbabwe », a dit M. Beasley.