Zimbabwe : une figure politique demande l’expulsion des « tyrans » chinois

L’opposant et figure politique zimbabwéen Temba Mliswa, demande l’expulsion des ressortissants chinois occupés à dépouiller les ressources du pays.L’opposant accuse le gouvernement d’Emmerson Mnangagwa partager illégalement les ressources du pays avec les Asiatiques.

Le législateur accuse le gouvernement de faire preuve de silence et de fermer les yeux pendant que les hommes d’affaires chinois font la pluie et le beau temps dans le pays.

« Ils nous ont donc laissés nous faire tabasser. Nous sommes maltraités ; ils font tout ce qu’ils veulent », a s’est indigné le parlementaire qui s’est heurté à de nombreuses reprises à des responsables gouvernementaux et à d’autres parlementaires sur des questions de mauvaise gouvernance présumée.

Il a cité un incident au cours duquel un chef traditionnel aurait été attaqué par certains ressortissants chinois en 2019 pour s’être rendu dans une entreprise de fabrication de tuiles appartenant à des Chinois afin de protester contre les mauvaises conditions de travail dans l’usine.

Les ressortissants chinois ont également fait l’actualité pour de mauvaises raisons ces derniers temps, un certain nombre d’entreprises appartenant aux Asiatiques ayant été accusées d’expulser des villageois de leurs propriétés pour y mener leurs activités minières.

Mliswa accuse également les Chinois d’être des « brutes » et de se livrer à des activités de corruption. Avant d’enfoncer le clou : « on me dit que certains d’entre eux ont des passeports zimbabwéens. Avez-vous déjà vu un Zimbabwéen avec un passeport chinois ? ».